Balneari: Fidanza, 'bene disponibilità Ue, Governo spiegherà serietà lavoro svolto'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Ce lo aspettavamo. Prendiamo atto positivamente della disponibilità manifestata dal portavoce della Commissione Ue a mantenere aperto il dialogo con il Governo italiano”. Lo afferma il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza dopo il parere motivato emesso oggi dalla Commissione europea sul tema delle concessioni.

“In quella sede il Governo spiegherà la serietà del lavoro svolto dal tavolo tecnico, un lavoro mai svolto prima da nessun Governo, e che ha dimostrato con dati inconfutabili (e addirittura perfettibili una volta acquisiti i dati su laghi e fiumi) quanto il pre-requisito della scarsità della risorsa non sia attualmente riscontrabile. Su tale base si lavorerà ad una norma che metta ordine nell’attuale caos normativo. Per il resto il parere non fa che ribadire cose già note, che nulla aggiungono e nulla tolgono al dibattito”.