Balneari: Gaspari, 'chiudere vicenda tutelando imprese'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Sulla vicenda dei balneari prosegue la nostra attività a difesa delle imprese italiane. La sentenza della Corte europea è discutibile e cervellotica, le imprese balneari sono fondamentali per il turismo e serve una presa di posizione chiara e decisa nel breve periodo". Lo ha affermato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, ospite di 'Coffe break' su La7.

"Con la mappatura, prevista per legge, si potrà dimostrare -ha aggiunto- che le nostre risorse non sono scarse e che negli ottomila chilometri di costa italiana, ci sono spazi utili per le nuove imprese. Quindi è essenziale utilizzare nuovi spazi senza interferire su quelli dove sono già presenti quelle imprese. Poi c’è il problema della concorrenza che è un principio essenziale ma non può valere solo per i balneari. I numeri sui ricavi delle imprese balneari sono falsi e mendaci, e alle cifre di cui si parla vanno aggiunti tutti i costi che gravano sui guadagni come le numerose tasse, gli stipendi dei dipendenti, i danni causati dalle mareggiate che spesso si verificano nelle stagioni invernali e autunnali".

"Quindi -ha concluso Gasparri- prendere una decisione a tutela delle imprese è un’azione imprescindibile per chiudere definitivamente questa vicenda e dare alle aziende italiane il futuro che meritano. L’Europa abbia coraggio e combatta i veri potentati, Amazon, Facebook e i giganti della rete di fronte ai quali scappa diventando invece arrogante con le piccole imprese che noi tuteleremo in ogni caso”.