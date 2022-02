Balneari: Lollobrigida, 'no a rinvio voto su mozioni su Bolkestein'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – "Vergognoso il tentativo del Governo e della maggioranza di far slittare il voto in Aula sulla mozione di Fratelli d’Italia contro la Bolkestein. Il rinvio delle votazioni è un tentativo stucchevole e strumentale, da parte dei partiti che sostengono l’Esecutivo Draghi, per tentare di prendere posizione su una vicenda così delicata, mentre imprese e famiglie rischiano di veder sfumare tutti gli investimenti fatti in questi anni, specie nel settore degli stabilimenti balneari".

Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

"L’Esecutivo dei finti migliori -aggiunge- la smetta con la politica dell’annuncio e, per una volta, si assuma le proprie responsabilità. Fdi chiede che la proposta venga discussa senza indugi dall’Aula di Montecitorio”.