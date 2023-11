Balneari: Magi (+Eu), 'oltre a danno manovra la beffa delle concessioni'

Roma, 15 nov (Adnkronos) - "Oltre al danno provocato da questa manovra precaria, con misure a tempo, e provvedimenti che scadono tra un anno manco fossero yogurt, dal governo Meloni arriva la beffa sui balneari". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi."In pratica, non tocc...

Roma, 15 nov (Adnkronos) – "Oltre al danno provocato da questa manovra precaria, con misure a tempo, e provvedimenti che scadono tra un anno manco fossero yogurt, dal governo Meloni arriva la beffa sui balneari". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"In pratica, non toccheranno le concessioni esistenti, ma metteranno a gara le attuali spiagge libere, aggirando così la normativa europea e difendendo ancora una volta una lobby di poche persone a danno di tutti gli altri -prosegue Magi-. Insomma: con una mossa da professionisti delle tre carte, il governo Meloni dà un colpo alla libertà economica, affossa la concorrenza, priva i cittadini delle spiagge libere e dà l’ennesimo colpo all’ambiente. E’ inaccettabile: bisogna applicare la direttiva Bolkestein, mettere a gara subito le concessioni attuali e impedire che il governo vada a toccare gli ultimi scampoli di spiaggia libera rimasti in Italia”.