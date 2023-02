Balneari: Malpezzi, 'Governo apre scontro con Commissione Ue'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Ennesimo pasticcio della destra sui balneari: pur di difendere le bandierine delle forze politiche che compongono la maggioranza, il Governo preferisce far correre al Paese, e quindi a tutti i cittadini, il rischio di ulteriori sanzioni. E non ha neppure il coraggio ...

Roma, 9 feb.

(Adnkronos) – "Ennesimo pasticcio della destra sui balneari: pur di difendere le bandierine delle forze politiche che compongono la maggioranza, il Governo preferisce far correre al Paese, e quindi a tutti i cittadini, il rischio di ulteriori sanzioni. E non ha neppure il coraggio di mettere la faccia sugli emendamenti che ritardano di 5 mesi il termine per avviare la mappatura del demanio marittimo, impedendo che si proceda con i bandi di gara.

Così facendo si sfidano le disposizioni del Consiglio di Stato e si apre uno scontro con la Commissione Ue". Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.

"La destra butta la palla in tribuna, dimostrando tutta la sua inadeguatezza; un altro 'capolavoro' -aggiunge l'esponente Dem- che non risolve i problemi delle imprese balneari, che rimangono sospesi, mette in discussione la realizzazione del Pnrr e rischia di far pagare al Paese un conto salato con l'avvio di una procedura di infrazione".