Balneari: Meloni, 'gare incostituzionali, Italia ricattata, Spagna e Portogallo prorogano'

Frosinone, 23 mag. (Adnkronos) – "Vediamo quando saranno fatte le aste, sempre che Fratelli d'Italia non riuscirà a bloccare questo provvedimento. A me non torna perché il Governo non faccia come sta facendo la Spagna o il Portogallo, che hanno prorogato le concessioni.

Imporre a noi di mettere all'asta gli stabilimenti quando la Spagna e il Portogallo, che sono i nostri diretti competitori, prorogano le loro concessioni in Italia è incostituzionale". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio a Frosinone.

"La Costituzione italiana dice, all'articolo 11, che l'Italia cede la propria sovranità in condizione di parità con gli altri Stati -ha puntualizzato Meloni- io posso seguire una direttiva europea se vale per tutti, non se a me ricattate e gli spagnoli e i portoghesi fanno come vogliono".