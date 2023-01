Home > Askanews > Balneari, Meloni: li sentiremo, voglio metterli in sicurezza Balneari, Meloni: li sentiremo, voglio metterli in sicurezza

Roma, 23 gen. (askanews) – “La questione è molto complessa. Io non ho cambiato idea sul tema della difesa dei nostri imprenditori balneari. Il punto è capire quale sia la soluzione più efficace a livello strutturale. Io sto lavorando per immaginare una soluzione non temporanea. Per far questo stiamo convocando i partiti di maggioranza e poi convocheremo le associazioni dei balneari. Vorremmo tentare di farlo prima che si votino gli emendamenti sulla proroga, per capire se la proroga sia la soluzione più efficace o se siano più efficaci altre soluzioni. Il mio obiettivo è mettere in sicurezza questi imprenditori il più possibile”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti ad Algeri.

