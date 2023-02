Balneari: Paita (Iv-Az), 'Fitto riferisca in aula'

Roma, 25 feb (Adnkronos) – "Apprendo dalla stampa che il Ministro Fitto sarà colui che seguirà il dossier balneari con l’Europa: chiedo quindi che venga a riferire in Aula al Senato al più presto esponendo la strategia che il Governo intende seguire, se sarà portata avanti la linea di Lega e Forza Italia o quella di Fratelli d’Italia.

Dopo i rilievi del Quirinale, il Governo deve delle risposte al Parlamento”. Lo dice Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.

“La decisione di prorogare le concessioni balneari non solo è contro la legge ma espone l’Italia a una procedura d’infrazione. Pesa sulle tasche dei cittadini non solo per i mancati introiti dovuti agli importi spesso molto bassi pagati dai concessionari ma anche per il costo che l’ennesima procedura comporterà e il rischio di perdere risorse del PNRR.

Dalla destra ci si aspetterebbero politiche liberali e invece ci ritroviamo un Governo protezionista e statalista. Un Governo presieduto da una Presidente fantasma fra l’altro, visto che ormai si esprime raramente e non è dato sapere quale sia la sua reale posizione sui temi”, conclude Paita.