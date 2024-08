Balneari: Paita (Iv), 'governo prende in giro le imprese'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Anche quei comuni che vorrebbero mettere a gara le concessioni balneari si scontrano con le incertezze burocratiche. È semplicemente assurdo che non le amministrazioni liguri non sappiamo in che modo fare le gare, come denuncia il Secolo XIX. Il governo ha pr...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Anche quei comuni che vorrebbero mettere a gara le concessioni balneari si scontrano con le incertezze burocratiche. È semplicemente assurdo che non le amministrazioni liguri non sappiamo in che modo fare le gare, come denuncia il Secolo XIX. Il governo ha preso in giro le imprese italiane lasciandole nella più assoluta incertezza". Lo afferma la senatrice di Italia viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.

"Tutto questo a ormai pochi mesi dalle scadenze previste: le proroghe valgono fino a fine anno e palazzo Chigi, per evitare la procedura di infrazione, ancora non sa se inventarsi l'ennesimo rinvio o trovare finalmente una soluzione. Un balletto indecente che deve finire. Abbiamo presentato un disegno di legge – ricorda Paita – che, se fosse stato seguito, avrebbe evitato il caos di questa estate: esso prevede la messa a gara, ma con l'istituzione di un fondo da 300 milioni di euro per gli indennizzi dei concessionari uscenti che hanno investito nel miglioramento infrastrutturali".