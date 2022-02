Balneari: Salvini al lavoro con imprese, 'passi avanti ma ancora tanto da fare'**

Roma, 16 feb (Adnkronos) – "Ottima riunione di lavoro con i rappresentanti delle imprese balneari. Alcuni importanti risultati attesi da anni dai balneari, grazie all’impegno comune, sono stati raggiunti: dalla tutela delle piccole e medie imprese al riconoscimento degli investimenti fatti e del valore dell’impresa, all’esclusione del canone quale elemento di valutazione, alla messa in sicurezza delle attività da provvedimenti giudiziari fino alla tutela di coloro che hanno gestito direttamente la concessione negli ultimi cinque anni".

Lo dice Matteo Salvini.

"Tanto altro lavoro rimane da fare per garantire il lavoro, gli investimenti, i sacrifici fatti e il diritto a un futuro sereno per migliaia di imprenditori e lavoratori del mare. Avanti uniti: l’impegno di chi vuole risolvere i problemi, e non solo dire di no a tutto e protestare, paga!”, aggiunge il leader della Lega.