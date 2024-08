Balneari, Salvini: Governo al lavoro su prelazione e indennizzi

Rimini, 21 ago. (askanews) - In merito alle concessioni balneari il governo Meloni è al lavoro "su prelazione per gli uscenti e su indennizzi sui lavori svolti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, Matteo Salvini, al Meeting di Rimini. "Ci sta lavorando l'intero g...

Rimini, 21 ago. (askanews) – In merito alle concessioni balneari il governo Meloni è al lavoro “su prelazione per gli uscenti e su indennizzi sui lavori svolti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, Matteo Salvini, al Meeting di Rimini.

“Ci sta lavorando l’intero governo – ha spiegato Salvini – ottenere l’ok della Commissione europea alla prelazione per gli uscenti e agli indennizzi sui lavori svolti penso che siano due delle priorità nostre e della stragrande maggioranza delle aziende coinvolte”.

A chi gli chiedeva che il governo cercherà di dimostrare che non c’è scarsità di coste, il vicepremier ha ribadito: “Quello è dimostrato dai fatti, però adesso vogliamo riuscire a portare a casa la prelazione per gli uscenti e gli indennizzi per gli investimenti fatti su queste spiagge”.