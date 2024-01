Balneari, Santanché: serve una norma che non lasci dei vuoti

Genova, 17 gen. (askanews) – “Le concessioni non sono la mia materia ma questo governo ha fatto un lavoro sulla mappatura che non era mai stato fatto da nessuno. Ci dovrà essere un’interlocuzione con la Commissione europea. Come ha detto il nostro presidente del Consiglio, ci vuole comunque una norma che non lasci dei vuoti. Noi siamo consapevoli dell’importanza dei nostri stabilimenti balneari, delle loro peculiarità e specificità. Quindi il nostro governo farà sicuramente la cosa migliore e interloquirà con la Commissione per far capire come è messa l’Italia e cosa c’è in Italia”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché, parlando delle concessioni balneari a margine della prima edizione del Forum internazionale del turismo italiano organizzato da Il Sole 24 al Palazzo della Meridiana di Genova.