Balneari, Tajani: serve sintesi tra interessi imprese e norme Ue

Roma, 25 gen. (askanews) – I balneari “sono degli imprenditori che devono essere tutelati. Dobbiamo fare la sintesi tra le esigenze di queste imprese e il diritto comunitario”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.

“C’è stata una riunione ieri – ha ricordato – dei rappresentanti dei partiti per trovare una soluzione che riguarda l’Italia, non i partiti. Dobbiamo trovare una soluzione che sia compatibile con le norme europee e contemporaneamente tutelare gli interessi, in un Paese con 7 mila chilometri di coste, di chi fino a oggi ha garantito la fruibilità ai turisti”.