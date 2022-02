Balneari: verso stop a proroga da 2023, investimenti e misure contro caro-ombrelloni**

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Stop al regime di proroga, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso. Dal 1 gennaio 2024 le concessioni balneari saranno messe a gara. Prevedendo investimenti per migliorare la qualità dei servizi -la condizione sine qua non per ottenere la concessione- e interventi ad hoc contro il 'caro-ombrelloni', con prezzi più equi.

Questa la linea che dovrebbe essere adottata dal Consiglio dei ministri atteso nel pomeriggio e non ancora convocato. La norma dovrebbe prevedere anche misure 'paracadute' per i proprietari di piccoli lidi balneari e per chi ha mutui da sostenere per investimenti fatti di recente.