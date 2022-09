Balotelli barcollante fuori da un bar, sorretto e portato via da due persone

Mario Balotelli si è appena trasferito nella sua nuova squadra, il Sion, dove ha già iniziato a far parlare di sè per alcuni atteggiamenti al limite

Dopo le ottime stagioni trascorse in Turchia con la maglia dell’Adana, il fortissimo attaccante italiano Mario Balotelli si è trasferito, nell’ultima sessione di calciomercato, al Sion in Svizzera. Mario, fino a questo momento, non ha giocato molto (solo 50 minuti), ma ha già iniziato a far parlare di sè per alcuni atteggiamenti al limite tenuti fuori dal campo.

Balotelli esce barcollante da un bar, il video diventa virale

Nelle ultime ore è diventato virale un video che mostra Mario Balotelli uscire da un bar, visibilmente barcollante e sorretto da un uomo ed una donna, che lo aiutano a camminare. Balotelli, secondo quanto raccontato dal presidente del Sion, Christian Constantin, che è dovuto intervenire per placare le polemiche, era uscito con il permesso del club insieme ad altri giocatori per festeggiare una vittoria.

Le assenze agli allenamenti e le vittorie della squadra

Anche senza un grosso apporto da parte di Balotelli, il Sion sta avendo buonissimi risultati in campionato e arriva da alcune vittorie consecutive. Per questo motivo, spiega ancora Costantin, ai giocatori è stato concesso di uscire la sera per divertirsi, fra bar e discoteche. Alcuni tifosi, però, non hanno apprezzato le immagini dell’ex numero 9 della Nazionale Italiana, sostenendo che Mario, ultimamente, si faccia vedere ben poco al campo di allenamento.