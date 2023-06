Mario Balotelli, durante una festa, ha perso la pazienza con un tifoso e, per errore, ha dato un pugno al ds del Sion. Il calciatore, noto per avere i nervi deboli, si è fatto conoscere anche in Svizzera.

Balotelli perde la pazienza con un tifoso

Stando a quanto racconta il giornale svizzero Blick, Mario Balotelli ha commesso uno scivolone che potrebbe costargli caro. Il calciatore è andato ad una festa di Carnevale insieme al direttore della squadra del Sion, Constantin, ma qui ha avuto una discussione con un tifoso. Quest’ultimo avrebbe iniziato a fargli delle foto e Super Mario avrebbe perso la pazienza.

Mario Balotelli dà un pugno al ds del Sion

Nel discutere con il tifoso, Mario avrebbe sganciato un pugno che, per errore, avrebbe colpito il ds del Sion Constantin. E’ bene sottolineare che Balotelli non ha colpito volontariamente il direttore della squadra. Il colpo, probabilmente, era diretto a colui che lo stava fotografando. Di tutta risposta, i sostenitori della squadra svizzera hanno bruciato la maglia di Super Mario sulle tribune dello Stade Tourbillon. “Con Mario ci siamo illusi perché abbiamo fatto tutto il possibile affinché pensasse principalmente al calcio, ma non ci siamo riusciti“, ha dichiarato il ds del Sion.

Balotelli: spunta anche un altro fattaccio

Non solo il pugno al ds del Sion, secondo il giornale svizzero Balotelli sarebbe stato coinvolto in un altro fattaccio. Pare che durante il ritiro invernale in Spagna, il calciatore abbia trasformato la trasferta in un parco divertimenti. Qualcuno è pronto a scommettere che feste e alcool fossero la norma.