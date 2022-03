BALTIMORA presenta “Marecittà”: “Il mio nuovo EP parla di me e del mio passato”

Dopo la vittoria a X Factor 2021, BALTIMORA presenta l'EP “Marecittà”: “Il disco parla della mia città, delle persone conosciute e delle esperienze vissute".

Artista dalle sorprendenti doti canore, producer di talento, musicista, autore dalla scrittura profonda e delicata, vincitore di X Factor 2021: tutto questo a soli 20 anni. Con “Marecittà” BALTIMORA racconta e condivide il suo mondo interiore. Presenta brani nati nella sua cameretta, quando con gli occhi sognanti di chi ha una passione viscerale ammirava l’orizzonte, a metà tra il blu del cielo e le sfumature del mare Adriatico.

Canzone tenute nel cassetto per moltissimo tempo, ma che ancora racchiudono intense emozioni. ”Marecittà” parla “di me, di come vivo le cose”, dichiara l’autore. “C’è una linea di malinconia che attraversa tutte le canzoni e c’è tutta l’innocenza di una produzione che non ha pensieri, non ha regole, sincera. Ho volutamente raccolto questi pezzi diversi di un puzzle del mio passato, che nell’insieme, dopo aver completamente rivisto tutta la produzione, hanno ora uno stesso filo conduttore che li lega, un senso comune”, ha ricordato.

In conferenza stampa BALTIMORA ha presentato in anteprima il suo EP e i prossimi progetti, svelando qualcosa in più su di sé.

BALTIMORA racconta il suo EP, “Marecittà”

“Nel mio EP c’è un percorso che ho voluto chiudere e racchiudere. Ho messo un punto nel mio passato, ricordando quanto ha influenzato il mio presente. È un EP che ho ultimato molto recentemente e mi ci rivedo in tutto ciò che ho scritto.

Quando faccio qualcosa sono molto puntiglioso. Quando finisco un progetto, non mi capita di pentirmi: sono molto legato a tutte le canzoni racchiuse nel disco”, ha dichiarato BALTIMORA. Non mancano alcuni aggiornamenti sul rapporto con Hell Raton: “Siamo rimasti in contatto da amici e non da colleghi. Ci siamo sentiti e visti anche di recente, ma non per lavoro. Non ha ascoltato in anteprima le mie canzoni”.

Il cantautore ha presentato “Marecittà”, spiegando: “Il disco parla della mia città, delle persone che ho conosciuto e delle esperienze che ho vissuto.

Oggi vivo a Milano e faccio una vita abbastanza diversa, ma mi porto dietro tutto il mio percorso. Tante canzoni non sono potute entrare nell’EP, perché non sufficientemente identificative. Le tracce sono state scritte in luoghi speciali, per me molto importanti, in cui ho passato tanto tempo e ho vissuto esperienze che mi hanno formato e senza le quali queste canzoni non sarebbero nate. Non è esplicito che la mia canzone parli della mia città, affatto, ma è il fil rouge dell’EP”.

A proposito della sua città, BALTIMORA dichiara: “Ancona è Marecittà, è la mia città ed è quella in cui da sempre voglio vivere. “Marecittà” è una cosa a sé, una cosa sola: nel mio EP c’è sia mare sia città. Non conosco nessun altro luogo così bene da poter sostituire Ancona. Da sempre dico che vorrei vivere proprio lì o al massimo a Numana, a picco sul mare”.

Parlando di “Marecittà”, BALTIMORA ha ricordato: “Nell’EP c’è tutta la mia adolescenza. C’è il grande impatto emotivo che il liceo ha portato con sé. Nel disco ci sono tutte le esperienze e i vissuti di quegli anni”.

La canzone che anticipa l’EP è “Colore”, alla quale è particolarmente legato. “È uno dei brani più sentiti. Il mio colore preferito è da sempre il blu, come il mare e il cielo, con le sue diverse sfumature. Il colore però pervade tutto il disco: spero che ognuno percepisca tutti i colori”.

La vittoria a X Factor

Ma quanto è stata importante e quanto lo ha cambiato l’esperienza (e la vittoria) a X Factor? “La popolarità di X Factor non ha cambiato la mia scrittura, ma è cambiato il modo in cui lavoro: ora vado in studio da professionisti e mi confronto con esperti che mi stimolano e mi offrono tanti spunti. Sono orgoglioso di essere rimasto me stesso al 100%: non mi sono sentito costretto a fare nulla, mi sono veramente divertito a comporre questo disco. Odio gli album playlist e spero di non farne mai uno. Gli ascoltatori spero percepiscano il mio gusto musicale e si lascino trasportare dalle canzoni, che sono personali ma nelle quali ognuno può mettere qualcosa di sé”, ha sottolineato. E ancora: “Dopo X Factor, a cui sono grato, la musica è davvero diventata il mio lavoro. Dopo X Factor è cambiata solo l’attitudine con cui faccio musica. Grazie a questa esperienza, inoltre, ho scoperto com’è salire su un palco ed essere accompagnato dal pubblico che canta le mie canzoni”.

Prima di salire sul palco però nessun rito scaramantico: “Bevo acqua per tenere la gola idratata e scaldo molto la voce, perché ho il terrore di restare senza”.

L’esperienza da doppiatore

Non solo musica: per BALTIMORA i progetti continuano anche fuori. L’artista, infatti, interpreta un cameo nella versione italiana del nuovo film Disney e Pixar “Red”, in streaming su Disney+ da venerdì 11 marzo: BALTIMORA ha prestato la voce nei dialoghi del personaggio di Tae Young, componente dei 4*Town, la prima boy band di Pixar per cui la protagonista Mei e le sue amiche condividono una vera e propria ossessione.

A proposito della sua esperienza da doppiatore, ha commentato: “Fare il doppiatore è molto diverso, l’uso della voce si distanza dall’essere cantante, ma è stata un’esperienza altrettanto bella. Ho scoperto un nuovo modo per usare la voce”.

Il tour di BALTIMORA

Edoardo Spinsante, in arte BALTIMORA, nato nel 2001 ad Ancona, dove è cresciuto e ha vissuto prima di trasferirsi a Milano per dedicarsi agli studi di Produzione Audio e alla sua musica. Edoardo scrive, arrangia e produce i suoi brani da anni ma li ha sempre tenuti per sé fino a quando entra in contatto con Pezzi Dischi. Grazie a loro decide di mettersi in gioco e iniziare il percorso davanti ai 4 giudici della quindicesima edizione di X Factor, dove, oltre alle cover, ha presentato i due inediti “Altro” e “Baltimora”, che sono diventati i singoli che lo hanno portato alla vittoria al forum di Assago. L’ultimo singolo “Colore” ha anticipato l’EP d’esordio “Marecittà”.

BALTIMORA è pronto a esibirsi live con il “BALTIMORA live tour 2022”, il suo primo tour, in partenza a maggio 2022. Il 10 maggio sarà a Roma, al Largo Venue, il 13 maggio al Mamamia di Senigallia (AN) e il 15 maggio a Milano, presso la Santeria Toscana.