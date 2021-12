Balzo dei contagi in Corea del Sud: per disposizione torna il coprifuoco alle 21.00 per bar e ristoranti ed alle 22.00 per gli altri tipi di attività

Brusco balzo dei contagi in Corea del Sud: torna il coprifuoco e fino al 2 gennaio saranno consentite massimo 4 persone vaccinate per bar e ristoranti, per i no vax invece solo asporto o operazioni in solitaria. Le nuove drastiche misure prese da Seoul sono figlie dell’impennata di contagi che sta attraversando di nuovo il paese.

Balzo dei contagi in Corea del Sud: l’annuncio del premier Kim Boo-kyum

Il governo guidato dal premier Kim Boo-kyum ha deciso la riduzione a quattro del numero massimo di persone per le riunioni private. In più tornerà il coprifuoco alle 21 per i locali pubblici come ristoranti e bar.

Quota 8000 e 94 vittime, il balzo dei contagi in Corea del Sud e le contromisure

Come ha spiegato lo stesso premier in una comunicazione ufficiale dopo una riunione nel quartier generale delle contromisure per i disastri e la sicurezza, le misure sono state prese quando i contagi quotidiani sono prossimi a quota 8mila e il numero giornaliero delle vittime ha toccato il record di 94.

Cosa sarà possibile fare ai No Vax dopo le misure contro il nuovo balzo dei contagi in Corea del Sud

E i non vaccinati? Per loro è previsto l’uso delle strutture da soli o attraverso l’asporto o la consegna. Nel coprifuoco poi c’è un distinguo: mentre per bar e ristoranti sarà alle 21.00 per cinema, sale da concerto e internet cafè l’ora oltre la quale rimanere in attività sarà illegale è quella delle 22.00.