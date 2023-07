Una bambina di 10 anni è annegata in mare in provincia di Oristano. Si era tuffata con le sorelle nonostante il vento e le onde.

Bambina di 10 anni annega in mare in provincia di Oristano

Una bambina di 10 anni è annegata in mare in provincia di Oristano. Era insieme alle due sorelle. Si sono tuffate nonostante il vento e le onde alte e non sono più riuscite a tornare a riva. La piccola è annegata a Porto Alabe, a Tresnuraghes nell’Oristanese. La sorella di 15 anni è stata ricoverata in ospedale con una sindrome da annegamento, mentre la sorella di 17 anni non ha avuto conseguenze. Sul posto in spiaggia il 118, che ha tentato ogni disperato tentativo per salvare la vita alla bimba, e la Capitaneria di Porto.

Bambina di 10 anni annega in mare: la dinamica della tragedia

La Capitaneria di porto di Bosa sta cercando di ricostruire la dinamica della tragedia. Le tre bambine erano in spiaggia con un’amica di famiglia e stavano giocando sul bagnasciuga quando è arrivata un’onda anomala che le ha trascinate. La donna che era con loro ha subito fatto scattare l’allarme, mentre le ragazzine venivano trascinate sempre più al largo. In mare si è subito tuffato un turista, un bagnino e poi è arrivata la motovedetta della Capitaneria di porto. Una delle bambine è stata recuperata dal bagnino e dal turista, l’altra dalla Guardia Costiera, che ha trovato anche il corpo senza vita della bambina di 10 anni. Le due sorelle sono state ricoverate in ospedale a Oristano.