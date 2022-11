Un uomo di 35 anni è stato picchiato dopo aver molestato una bambina di 10 anni al parco giochi.

Una bambina di 10 anni è stata molestata in un parco giochi, a Cagliari. Il molestatore, un uomo di 35 anni, è stato picchiato dagli adulti presenti sul posto.

Bambina di 10 anni molestata al parco giochi: 35enne inseguito e picchiato dagli adulti presenti

Nel parco di via Talete, nel quartiere del Cep, a Cagliari si è verificato un fatto gravissimo. Una bambina di 10 anni è stata molestata nel parco giochi. Un uomo di 35 anni è stato inseguito e picchiato da alcuni adulti presenti, dopo essere stato individuato come il presunto molestatore. Le urla della bambina e di altri suoi coetanei che giocavano con lei hanno richiamato l’attenzione di diverse persone, che hanno subito inseguito l’uomo per fermarlo e picchiarlo.

35enne salvato dal linciaggio

Una pattuglia della polizia locale, che stava passando nella zona, si è subito fermata notando l’assembramento di persone. L’uomo di 35 anni, con il volto completamente tumefatto, è stato salvato dal linciaggio. Le persone presenti al parco lo avevano seguito e picchiato. Il 35enne è stato portato al comando della municipale e poi al pronto soccorso per essere medicato. L’uomo, incensurato, è stato denunciato per molestie sessuali su una minore.