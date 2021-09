Bambina di 10 anni muore di cancro dopo aver realizzato il sogno di cucinare con Gordon Ramsey: un anno fa si era ammalata di un raro tipo di tumore

Tragedia nel Regno Unito, dove una bambina di 10 anni muore di cancro dopo aver realizzato il sogno di cucinare con lo chef Gordon Ramsey. Chef che si è detto sconvolto per aver perduto quella sua piccola allieva, la dolce Sophie Fairall.

La bambina, originaria di Stubbington, nell’Hampshire, si era ammalata nel 2020: le era stato diagnosticato un rabdomiosarcoma.

Bambina muore di cancro: l’ultimo desiderio di “lavorare” con Gordon Ramsey

Cos’è? Si tratta di un tipo di cancro molto raro, un tumore che si forma in particolare nei tessuti molli dei bambini. La piccola Sohpie si era sottoposta a cure drastiche e con gran coraggio: diversi interventi chirurgici radioterapia, chemioterapia e tutto ciò che era stato possibile mettere in atto, ma a giugno di quest’anno il tumore era tornato.

La famiglia di Sophie aveva stilato una lista delle cose da fare per gli ultimi mesi di vita della bambina e fra quelle c’era cucinare con il notissimo chef televisivo Gordon Ramsey e “il sashaying in passerella con Gok Wan su This Morning”, lo scrive il Guardian.

Sophie, la bambina uccisa dal cancro che sognava di essere come Gordon Ramsey

Poi, in questi giorni Charlotte, la madre di Sophie, ha dato l’annuncio che nessuno avrebbe voluto sentire, soprattutto lo chef Ramsey: “Ho il cuore spezzato, il dolore che non riesco nemmeno a descrivere, tutto quello che posso dire è che è la cosa più dolorosa che abbia mai provato.

Una parte di me è morta oggi e non sarò mai più la stessa”.

La mamma della bambina malata di cancro che in lista aveva messo Gordon Ramsey: “Doveva ancora dare molto”

E ancora: “Sophie aveva molto di più da dare e non avrebbe dovuto essere così. Era la ragazza più bella, divertente, premurosa e più forte di sempre” Poi la chiosa: “Chi avrebbe mai pensato che una bambina di 10 anni potesse avere un impatto così grande su così tante persone?”.