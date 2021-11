Bambina di 11 mesi morta in ospedale con febbre alta: la famiglia sporge denuncia

Una bambina di 11 mesi è morta in ospedale, dopo essere stata ricoverata con febbre alta. La famiglia ha sporto denuncia.

Bambina di 11 mesi morta in ospedale con febbre alta: le indagini

Giulia il prossimo dicembre avrebbe compiuto un anno.

Purtroppo la piccola è morta lo scorso sabato, all’ospedale di Pescara, dove era stata trasferita d’urgenza dal San Pio di Vasto. La Procura di Pescara, che sta indagando per accertare le cause del decesso, ha incaricato il dottor Cristian D’Ovidio per l’autopsia. Il medico legale avrà 60 giorni di tempo per depositare la relazione, insieme alla cartella clinica posta sotto sequestro e ai risultati delle indagini. Dovrà ricostruire quanto accaduto tra l’accesso al pronto soccorso di Vasto, dove la piccola è arrivata con una febbre molto alta, il ricovero nel reparto di Pediatria e poi il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Pescara.

Bambina di 11 mesi morta in ospedale con febbre alta: la famiglia ha denunciato

Durante il trasferimento in ambulanza, la bambina è stata rianimata due volte. Poco dopo l’arrivo all’ospedale di Pescara purtroppo è morta. Oltre all’indagine della Procura, avviata dal magistrato di turno immediatamente dopo il decesso, la famiglia ha presentato una denuncia sulla morte della bambina. Per fissare la data dei funerali sarà necessario aspettare il nullaosta del magistrato Andrea Papalia, titolare dell’inchiesta.

Bambina di 11 mesi morta in ospedale con febbre alta: il cordoglio

A Monteodorisio la comunità è rimasta sconvolta per la tragedia che ha colpito la famiglia, di origine albanese. L’amministrazione comunale ha espresso il suo cordoglio ed è in attesa di sapere quando potranno esserci i funerali della piccola Giulia.