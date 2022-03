Una bambina di 9 anni è stata violentata dal padre e la madre sapeva tutto. Era schiava dei genitori, costretta a lavorare 12 ore al giorno.

Una ragazza di 19 anni ha denunciato i genitori perché da 10 anni era trattata come schiava, subendo anche violenze sessuali da parte del padre. La madre sapeva tutto, ma non l’ha mai difesa. Era costretta a lavorare 12 ore al giorno in un negozio.

Bambina di 9 anni violentata dal padre: la madre sapeva tutto

A 19 anni è riuscita a scappare di casa, dopo 10 anni di abusi e violenze. La giovane ragazza, di nazionalità cinese, ha denunciato entrambi i genitori. La costringevano a lavorare 12 ore al giorno nel negozio vicino a Ponte Milvio e il padre l’avrebbe violentata per anni, mentre la madre sapeva tutto senza reagire.

Entrambi i genitori devono rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia e l’uomo anche di violenza sessuale aggravata su minore. Quando la ragazza ha deciso di scappare si è rivolta ad un centro antiviolenza e ha cominciato un percorso che l’ha portata alla denuncia, formalizzata ad inizio anno. Per entrambi è stato disposto il divieto di avvicinamento alla ragazza. All’inizio i genitori non riuscivano a credere che la figlia si fosse ribellata, così hanno sporto denuncia credendola scomparsa.

Quando la segnalazione è arrivata in Procura gli inquirenti stavano già investigando su di loro e la ragazza era al sicuro.

La ragazza ha subito 10 anni di abusi

La ragazza ora ha 19 anni e ha raccontato di aver subito 10 anni di abusi da parte della sua famiglia e di violenze sessuali da parte del padre. Era costretta a lavorare da quando era alle elementari, anche per 12 ore al giorno, senza poter stringere amicizie e avere un’infanzia e adolescenza normali.

Era costretta a rinunciare a tutto e se si rifiutava la picchiavano. Gli inquirenti stanno lavorando per verificare il suo racconto. Intanto, è stata trasferita in una casa sicura, con indirizzo segreto.