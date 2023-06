L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 29 giugno tra le vie di Bitonto. Una bambina stava attraversando la strada insieme ad entrambi i suoi genitori quando un uomo alla guida di una bicicletta elettrica l’ha investita.

Bitonto, bambina investita da bici elettrica: le telecamere incastrano il responsabile

La famiglia stava passando in corso Vittorio Emanuele quando è avvenuto l’incidente. Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, è intervenuto sull’accaduto con un lungo post su Facebook in cui ha parlato di come il responsabile sia stato rintracciato grazie alle telecamere presenti in zona. “Informo che le telecamere del Comando di Polizia Locale erano regolarmente funzionanti e hanno ripreso chiaramente tutta la dinamica dell’incidente consentendo l’individuazione di chi era alla guida della bici. Quest’ultimo, grazie al lavoro delle forze dell’ordine, è stato preso e si trova attualmente presso presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza per tutti i successivi adempimenti di legge.”

Le condizioni di salute della bambina

Il primo cittadino di Bitonto, poi, ha rispsoto ai tanti commenti che sono arrivati sotto il suo post e ha parlato delle condizioni di salute della bambina: “La bambina è sottoposta a vari accertamenti e al momento si esclude qualsiasi situazione di gravità. Dalle prime notizie, quindi, si escludono fratture e lesioni gravi.”