Un piccolo grande miracolo oscurato da notizie non buone arriva dalla Campania, dove una bambina nasce con sua madre arrivata in coma all’ospedale.

Da quanto si apprende una 25enne del Napoletano è giunta al Pronto Soccorso in fin di vita e in gravidanza ed in queste ore si cerca di capire se le sue condizioni di salute siano migliorate. Al momento sulla madre non ci sono ulteriori notizie che si spera arrivino presto e foriere di gioia ma una cosa è certa: la bimba che la mamma in coma portava in grembo è nata.

Bambina nasce con sua madre in coma

I media locali spiegano che una giovane donna di 25 anni incinta di 39 settimane era giunta in coma all’ospedale di Giugliano. A quel punto i sanitari sono riusciti a salvare anche la bambina. Edizionenapoli cita il sito teleclubitalia e sostiene che “la donna è giunta al pronto soccorso in gravissime condizioni di salute”.

Il parto immediato, la piccola pesa 900 grammi

Per lei si è provveduto a far nascere la bambina per cercare di salvare insieme sia piccola che la mamma.

In pochissimo tempo la 25enne è stata condotta in sala operatoria per avviare il parto. I media spiegano poi che i medici “sono riusciti a far nascere la piccola che pesa 900 grammi”. Le condizioni di sua madre sarebbero ancora critiche e non si conoscono le cause di innesco che hanno condotto la giovane campana al coma al pronto soccorso.