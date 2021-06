Una bambina di soli 11 anni ha partorito in Gran Bretagna. La madre ha dichiarato che non sapevano fosse incinta.

Una bambina di soli 11 anni ha partorito in Gran Bretagna. La madre ha dichiarato che non sapevano fosse incinta. La piccola ha partorito ad inizio giugno ed è la mamma più giovane della Gran Bretagna, secondo i media.

Bambina partorisce a 11 anni: la famiglia non sapeva nulla

La storia arriva direttamente dalla Gran Bretagna ed è stato il The Sun a raccontarla. La piccola è rimasta incinta a soli 10 anni e ha partorito a 11 anni. La sua famiglia non era a conoscenza della sua gravidanza. La piccola è la mamma più giovane mai esistita in Gran Bretagna. La ragazzina ha partorito ad inizio giugno, dopo 30 settimane di gravidanza. Sia lei che il suo bambino sono in buona salute.

La famiglia della ragazzina non sapeva nulla della sua gravidanza. Ora i servizi sociali sono al lavoro per indagare su questo caso e cercare di capire come sia possibile che la famiglia non sapesse nulla e se è vero che fosse all’oscuro di questa gravidanza. “È stato un grande choc, ora lei è sostenuta dall’aiuto di esperti e l’unica cosa importante è che lei e il neonato stiano bene” ha dichiarato una persona vicina alla famiglia della giovanissima mamma.

Bambina partorisce a 11 anni: le parole della dottoressa Carol Cooper

La bambina di 11 anni è a tutti gli effetti la mamma più giovane della Gran Bretagna. Fino ad ora, secondo quanto riportato dal The Sun, la più giovane era Tressa Middleton, che aveva partorito nel 2006, quando aveva solo 12 anni. “Si tratta della più giovane madre di cui ho sentito parlare. L’età media in cui una ragazza inizia la sua pubertà è 11 anni, quindi può essere in qualsiasi momento tra gli 8 e i 14 anni, se non addirittura prima” ha dichiarato la dottoressa Carol Cooper, che ha commentato la storia della ragazza che ha partorito a 11 anni.

Bambina partorisce a 11 anni: la famiglia all’oscuro di tutto

La famiglia della giovanissima mamma ha dichiarato di non essere a conoscenza dello stato di gravidanza della piccola. Nessuno avrebbe mai immaginato potesse essere incinta e prossima al parto. Secondo la dottoressa Cooper questa spiegazione è plausibile. “Circa un parto su 2.500 avviene a persone che non sanno di essere incinte” ha dichiarato l’esperta. Il The Sun ha sottolineato che i genitori più giovani della Gran Bretagna fino a questo momento erano una ragazzina di 12 anni e un ragazzino di 13 anni, diventati mamma e papà nel 2014. Per il momento non sono state rivelate informazioni sull’identità del padre.