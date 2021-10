Una bambina di 11 anni è scomparsa in Germania mentre stava facendo jogging. Secondo la famiglia è vittima di una setta.

Sono momenti di grande paura e apprensione in Germania, per una bambina di 11 anni che è scomparsa nel nulla mentre faceva jogging. La famiglia adottiva della bambina ha denunciato la sua scomparsa sabato 16 ottobre. La piccola era uscita per fare jogging a Holzheim-Eppisburg, nel distretto di Dillingen, in Baviera, e non è più tornata a casa. I familiari hanno paura che dietro questa improvvisa scomparsa si possa essere una setta.

Il padre ha dichiarato di essere stato contattato da un membro della comunità delle “Dodici Tribù“, tramite e-mail. “Non dovresti preoccuparti, sta bene, ora è con i suoi genitori” c’era scritto nel messaggio. La bambina è stata data in affidamento otto anni fa, quando aveva solo 3 anni. Secondo il padre adottivo avrebbe visto i genitori biologici alla fine di settembre.

“Non sembra essere un caso di fuga volontaria” ha dichiarato Markus Trieb, ispettore capo della polizia. Il messaggio ricevuto dal padre, da parte di un membro della comunità delle “Dodici Tribù” sta facendo riflettere. La setta era stata creata in Germania, ma poi era stata costretta a trasferirsi in Repubblica Ceca perché le autorità tedesche avevano preso provvedimenti. Dopo un raid nel 2013 nella comunità delle “Dodici Tribù“, che si trovava nel monastero del distretto di Donau-Ries, i genitori di 40 bambini minorenni erano stati privati della loro custodia.

In diversi casi sono stati confermati episodi di minacce e percosse.

Secondo le regole della setta, i bambini devono essere istruiti solo tra le mura di casa. Vengono regolarmente puniti con la verga. Diversi membri delle “Dodici Tribù” sono andati in tribunale e un insegnante è stato condannato al carcere senza condizionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 2018, ha stabilito di non aver riscontrato nessuna violazione dei diritti umani nel caso della privazione della custodia da parte della setta. La comunità oggi è ancora attiva. I membri della setta, nel tempo, si sono trasferiti a Skalna, nella regione di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca. La polizia ceca ha fatto sapere di aver controllato un luogo in cui potrebbe trovarsi la piccola.