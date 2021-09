Bambina travolta dall’auto del vicino, era uscita in strada con la bici: 11enne in gravi condizioni

In provincia di Brescia una ragazzina di 11 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere stata investita da un vicino di casa.

Drammatico incidente in provincia di Brescia, dove una bambina è stata investita e travolta dall’auto del vicino di casa. Da una prima ricostruzione, sembra che la giovane sia uscita all’improvviso in strada, in sella alla sua biciletta, e in quel momento arrivava l’uomo a bordo della sua auto.

La piccola è ricoverata in gravi condizioni, ma fortunatamente è fuori pericolo.

Bambina travolta dall’auto del vicino di casa

Ha solo 11 anni la bambina travolta dall’auto del vicino di casa. A dare l’allarme sono stati i suoi genitori, che hanno sentito un forte rumore, sono usciti di casa e hanno visto la figlia a terra. La bambina stava giocando nei pressi del condominio di via Martin Luther King, a Roccafranca, in provincia di Brescia.

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di sabato 18 settembre 2021.

A distanza di pochi giorni dal tragico incidente che ha causato la morte di un 27enne che si stava dirigendo a lavoro, una ragazzina è stata investita da un’auto, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Bambina travolta dall’auto del vicino di casa, la dinamica

La ragazzina pare sia uscita in strada in sella alla sua bicicletta e in quel momento arrivava l’auto del vicino di casa, una Fiat Panda, che ha travolto la giovane vittima, la quale è stata balzata qualche metro più in là.

Resta tuttavia da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: gli agenti proseguono con i dovuti accertamenti, affinché possa essere ricostruito quanto successo.

Bambina travolta dall’auto del vicino, i soccorsi

I primi a lanciare l’allarme e contattare i soccorsi sono stati i genitori dell’11enne. Oltre alle forze dell’ordine, sul posto sono arrivati i volontari della Croce Verde di Orzinuovi, i quali hanno prima stabilizzato la piccola e poi l’hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia.

La ragazzina è ancora ricoverata, ma fortunatamente il suo quadro clinico è continuo miglioramento. Nonostante il forte impatto, i medici assicurano che la bambina è fuori pericolo e presto potrebbe uscire dall’ospedale.