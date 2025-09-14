Bambini di Gaza sotto attacco: medici denunciano crimini di guerra

Le ultime notizie da Gaza rivelano una situazione allarmante per i minori coinvolti nel conflitto. Medici volontari, tornati dalle zone di guerra, hanno denunciato che l’esercito israeliano sta deliberatamente prendendo di mira i bambini con attacchi di cecchini e droni. Secondo quanto riportato da un quotidiano olandese, oltre 100 bambini hanno subito ferite mortali alla testa o al torace, evidenziando una strategia di attacco mirato nei confronti dei più vulnerabili.

Testimonianze dirette dai medici

In un’inchiesta pubblicata dal quotidiano Volkskrant, 15 medici su 17 hanno riferito di aver trattato bambini di età inferiore ai 15 anni con ferite da proiettile alla testa o al torace. Durante le loro missioni, hanno identificato ben 114 casi simili. Molti di questi bambini sono deceduti, mentre altri sono sopravvissuti con lesioni devastanti. “Non si tratta di fuoco incrociato, ma di crimini di guerra”, ha affermato la dottoressa Mimi Syed, un medico di emergenza americano, che ha documentato 18 casi di bambini colpiti a queste parti vitali del corpo.

Il dottor Feroze Sidhwa, chirurgo traumatologico californiano, ha sottolineato che inizialmente pensava che i casi fossero isolati, finché non ha incontrato diversi ragazzi nello stesso ospedale, tutti colpiti alla testa. Confrontando le note con altri medici internazionali, ha compreso che si trattava di un fenomeno diffuso: “È un fuoco mirato. Qualcuno sta sparando su un bambino”, ha dichiarato.

Analisi delle ferite e conferme indipendenti

Patologi forensi consultati dal Volkskrant hanno esaminato le lastre e confermato che le ferite sono compatibili con proiettili di cecchini o droni, e non con schegge di esplosioni. Mart de Kruif, ex comandante dell’esercito olandese, ha affermato che il numero di bambini colpiti alla testa o al torace rende poco credibili le affermazioni di “incidenti”. “Non si tratta di danni collaterali. È intenzionale”, ha detto.

Questa non è la prima volta che si giunge a conclusioni simili. Già ad agosto, un’inchiesta della BBC aveva scoperto oltre 160 casi di bambini colpiti dalle forze israeliane, con il 95% di essi feriti alla testa o al torace. La maggior parte delle vittime aveva meno di 12 anni. Gli eventi documentati risalgono dalle prime settimane del conflitto, iniziato il 7 ottobre 2023, fino a luglio di quest’anno.

Una crisi umanitaria in corso

Nonostante le smentite dell’esercito israeliano riguardo a queste accuse, un rapporto pubblicato a dicembre dal Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) ha denunciato una vera e propria genocidio nei confronti dei bambini di Gaza. Raji Sourani, direttore del PCHR, ha affermato che le forze di occupazione israeliane hanno deliberatamente mirato ai bambini, colpendo aree residenziali e rifugi, rendendo i minori la maggior parte delle vittime. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, quasi 20.000 bambini sono stati uccisi dall’inizio della guerra.

Le Nazioni Unite hanno riportato che in media 28 bambini muoiono ogni giorno a causa delle operazioni militari israeliane e delle restrizioni sull’assistenza umanitaria. Almeno 21.000 bambini sono stati lasciati disabili durante il conflitto, secondo quanto riportato dal Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.