Bambini in Ucraina giocano alla guerra (vera)

Roma, 18 mag. (askanews) – Bambini con indosso elmetti di seconda mano e pistole giocattolo, ma il loro gioco a fare la guerra contro i russi è reale, come scavare una trincea per salvare una vita in questo prato ucraino. A oltre un anno dall’invasione di Putin, i combattimenti sono diventati un tema ricorrente nei giochi di ruolo dei più piccoli e nella loro visione del mondo.

Maksym ha 10 anni, suo padre non era un soldato ma è morto all’inizio della guerra vicino a Kiev e per lui i russi sono “i peggiori nemici”:

“Mio padre è morto durante la guerra. Stava aiutando dei volontari quando, mentre stava tornando a casa, è finito sotto i bombardamenti”, racconta a France Presse.

“Io li considero – aggiunge riferendosi ai russi – i miei peggiori nemici”

“I miei amici mi spiegano tutto ma io alle volte non capisco. Prendo tutto molto seriamente, così quando sarò grande diventerò un soldato”.

Il suo compagno si chiama Andriy, il quale, dice, se potesse si arruolerebbe subito come volontario nell’esercito:

“Mi arruolerei nell’esercito subito, ora a 13 anni, se potessi. Mi affascina l’idea militare. Voglio davvero entrare nella scuola militare, essere là per i 14 anni. Ho visto da qualche parte che i ragazzi dai 14 anni possono combattere come volontari. Voglio farlo anche io”.

Andriy dice di voler andare in guerra per vendicare in qualche modo i soldati uccisi al fronte. I russi non possono prendersi l’Ucraina, dice, perché “l’Ucraina è forte e indipendente, forte come l’acciaio”.

Secondo l’Onu, sono più di 500 i bambini uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione.