Bambini intossicati dal monossido di carbonio durante una festa di compleanno

Il fatto è avvenuto domenica 13 febbraio 2022, all’interno di un locale al confine tra Mariano del Friuli e Cormons dove erano presenti diversi bimbi e i loro genitori.

Poco dopo l’inizio della festa di compleanno, alcuni dei presenti hanno iniziato a sentirsi male mentre altri sono addirittura svenuti. Allertato immediatamente il 118, che è giunto sul posto con alcune ambulanze per soccorrere chi stava male e trasportare in ospedale sette bambini.

Nessuna grave conseguenza per i partecipanti alla festa di compleanno, i bambini sono stati medicati e dimessi dal Pronto Soccorso. Per uno di loro c’è stata una seduta di ossigenoterapia in camera iperbarica presso l’ospedale di Cattinara.

I Carabinieri della Compagnia Gradisca d’Isonzo stanno indagando sull’accaduto e interrogando i presenti alla festa.

Secondo le prime indiscrezioni, sembra che la fuga di monossido di carbonio derivi da un fungo riscaldante utilizzato in un gazebo del locale. La struttura esterna era infatti provvisoria per l’occasione.