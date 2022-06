Bambini uccisi dalla madre: tutti i casi da Samuele a Loris a Elena

Ripercorriamo gli ultimi venti anni di cronaca nera e vediamo i principali casi in cui i bambini sono stati uccisi dalla madre.

L’ennesima tragedia si è consumata oggi, 14 giugno 2022, in provincia di Catania, dove una bambina che si chiamava Elena Del Pozzo è stata trovata morta. La piccola era stata uccisa dalla madre nella giornata di ieri, 13 giugno 2022, ma il corpo è stato ritrovato oggi.

Questo è il caso più recente di parricidio, ma in Italia questa dinamica in cui la madre uccide il figlio piccolo non è nuova alla cronaca. Negli ultimi 20 anni, come riporta la Repubblica sono 480 i bambini uccisi dai genitori. Andiamo a rispolverare i casi di cronaca più atroci, in cui le madri hanno ucciso i figli, accaduti in questo ventennio.

