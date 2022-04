Bambino azzannato da un cane in Irpinia: ricoverato, è grave

Indagano i carabinieri del comando provinciale di Avellino ed il servizio veterinario dell'Asl sul caso del bambino azzannato da un cane in Irpinia

Dramma in Irpinia, dove un bambino è stato azzannato da un cane: ricoverato prima nell’ospedale cittadino e poi a Napoli, è grave. Secondo una prima ricostruzione dei media il rottweiler di famiglia gli si è avventato al volto e lui si è riparato con le braccia.

Il bambino in questione, che ha 10 anni, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato azzannato da quel rottweiler. Il dramma si è consumato a Grottaminarda, in provincia di Avellino.

Sembra che il cane di famiglia si sia avventato sul bambino senza apparente motivo, il piccolo poi è riuscito a proteggersi il volto con gli avambracci. Proprio agli arti il bambino ha riportato i danni più gravi dovuti alla presa a strappo del molosso su quelle ossa ancora piccole.

Sempre i media spiegano che i genitori sono riusciti a tirar via il bambino ed a portalo presso il pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

Le prime cure e l’elicottero per Napoli

Dopo una prima medicazione la piccola vittima è stata trasferita in eliambulanza nell’ospedale pediatrico partenopeo. Il bimbo non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono definite “serie”. Sull’accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Avellino ed il servizio veterinario dell’Asl per i controlli sul cane.