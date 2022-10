Bambino di 10 anni cade da due metri di altezza mentre gioca in giardino coi cugini: è grave

Bambino di 10 anni cade da due metri di altezza dopo che una rete non ha retto al suo peso: prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita

A Rocca di Papa un bambino di 10 anni cade da due metri di altezza mentre gioca in giardino coi cugini ed è grave: i media spiegano che il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma. Le prime informazioni dicono che il bambino sarebbe “inciampato e finito contro una rete metallica fissata con dei pali”.

Quella rete doveva fungere da barriera per un piccolo strapiombo di due metri e mezzo ai cui margini c’era una scala. Pare che la rete non abbia retto l’urto e che il piccolo sa precipitato giù. La piccola vittima avrebbe riportato ferite definite “gravi” e sul posto è intervenuta l’eliambulanza che lo ha portato al Bambino Gesù di Roma. Dopo il grave incidente nel piccolo comune alle porte di Roma il paese è costernato.

Sembra che il bimbo fosse andato con i genitori alla festa del cugino.

Sul posto unità del 118 e carabinieri

L’incidente si sarebbe verificato dopo pranzo e gli adulti presenti hanno immediatamente provveduto ad allertare l’Ares 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita ma dati i traumi i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.