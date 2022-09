Il bambino è precipitato dal quarto piano e il suo corpo ha sfondato la struttura su cui è atterrato. Il decesso è avvenuto dopo alcune ore dalla tragedia

Tragedia in un centro commerciale in Brasile, dove un bambino di 3 anni è precipitato dal quarto piano. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare, si indaga sulla vicenda.

Bambino di 3 anni precipita dal quarto piano di un centro commerciale: morto davanti al padre

Era con il padre a fare un giro presso il centro commerciale Erico Verissimo, a Cruz Alta, in Brasile. La vicenda risale a lunedì scorso, 5 settembre 2022. Il piccolo è volato dal quarto piano intorno alle 14.00 circa ed è deceduto poco dopo presso l’ospedale Sao Vicente de Paulo alle ore 18.00 circa. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi dell’incredulo genitore. Sul caso, come si apprende da Fanpage, sta indagando la Polícia Civil.

Il loro compito è quello di verificare eventuali mancanze di aggiornamenti del “Piano di prevenzione e protezione contro gli incendi” (PPCI) del grande magazzino.

La dinamica della caduta

Il bimbo di 3 anni si chiamava Luan Vaz Moreas ed ha fatto un volo di 15 metri cadendo da un soppalco. Il corpo del piccolo ha raggiunto il tetto di una struttura sintetica nel seminterrato che si è sfondata al momento dell’impatto. Luan è stato trasportato in condizioni gravi in elicottero.