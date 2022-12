Orrore in Africa, dove un bambino di 3 anni va alla fonte e qualcuno gli cava gli occhi.

L’orribile vicenda è avvenuta in Kenya e la polizia sta indagando sulla strana aggressione. I fatti si sono verificati nel villaggio di Ikuruma a Marani, nella contea di Kisii. Lì il piccolo è stato soccorso e ricoverato in un ospedale della città di Kisii dopo che gli sono stati cavati gli occhi da sconosciuti. La sua famiglia ha chiesto alla polizia di fare giustizia per quell’inconcepibile atto che ha lasciato molti sotto shock.

Qualcuno gli cava gli occhi ad un bambino

I medici di Nairobi hanno detto che la vittima, Junior Sagini, rimarrà cieco per il resto della sua vita. La nonna del ragazzo, la signora Rael Mayieka, ha detto che tutto è iniziato quando suo nipote è andato a “prendere l’acqua giovedì sera da una vicina sorgente”. Junior era in compagnia di altri bambini ma pare che abbia gettato la sua tanica in un boschetto vicino e abbia iniziato a scappare.

Quando gli altri bambini sono tornati a casa con le loro taniche piene d’acqua hanno detto alla nonna di Sagini dell’accaduto.

Il racconto della nonna di “Junior”

La donna è corsa alla sorgente alla ricerca di suo nipote, ma non si vedeva da nessuna parte. “Abbiamo provato a cercarlo ma tutti i nostri sforzi si sono rivelati vani”. Il giorno seguente, “suo fratello maggiore che era andato a tagliare l’erba per le mucche gli si è avventato addosso in una piantagione di mais e lui è tornato a casa ansante per informarci.

Ci siamo precipitati al scena e ha trovato il ragazzo che si contorceva per il dolore e gli occhi cavati”.