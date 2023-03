Tragedia a Vermezzo con Zelo, nella città metropolitana di Milano, dove un bambino di soli 5 anni ha perso la vita a causa di un pezzo di pane che gli ha ostruito le vie respiratorie mentre era a cena con la famiglia. I genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Milano, bimbo di 5 anni muore soffocato durante una cena con la famiglia

Il bimbo, di origini sudamericane, stava cenando tranquillamente a casa con la sua famiglia come ogni altra sera, quando, dopo aver addentato un pezzo di pane, ha iniziato a tossire violentemente. Erano circa le 19:30 di lunedì sera, quando i genitori, accortisi di quanto stava succedendo hanno provato ad applicare qualche manovra per liberare le vie respiratorie, senza però ottenere alcun risultato.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del bambino

La madre ha chiamato il 118, e i sanitari si sono precipitati a bordo di un’ambulanza all’appartamento di via Galileo Galilei in pochi minuti. Una volta giunti sul posto, i medici hanno applicato tutte le manovre possibili, ma per il bambino non c’era più nulla da fare.