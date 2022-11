Stava per essere aggredito da un pitbull, ma il bambino di 6 anni è stato salvato da Tank, un pastore tedesco che è diventato un eroe.

Un pastore tedesco ha salvato la vita ad un bimbo di 6 anni che stava per essere aggredito da un pitbull.

Il tutto è stato ripreso in un video diffuso sul Social Network TikTok.

Bambino di 6 anni aggredito da un pitbull: salvato dall’intervento di un pastore tedesco

Un eroico amico a quattro zampe chiamato Tank, di razza pastore tedesco, ha tolto dalle grinfie di un pitbull un bimbo che stava per essere brutalmente sbranato.

I padroni del cane hanno commentato fieramente nella descrizione del filmato: “Guardate il mio pastore tedesco salvare la vita di mio figlio di 6 anni“. Il video è stato ripreso da una telecamera di sicurezza.

Il video del salvataggio

Nel girato si vede un bimbo all’interno di un parco che stava tranquillamente giocando. Improvvisamente un pitbull nero corre per attaccarlo, ma non fa in tempo grazie al tempestivo arrivo del pastore tedesco che difende il bambino.

Dopo l’arrivo del cane eroe il piccolo è scappato tra le braccia della madre e il cane aggressore è andato via. Una tragedia è stata evitata. Tra i commenti al video, un utente ha anche sottolineato: “Il pastore tedesco ha persino guardato indietro per assicurarsi che il bambino fosse al sicuro. Questo mi ha sconvolto“. Quando si dice che il cane è il miglior amico dell’uomo.