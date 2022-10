Un bambino di sei anni, residente a Buchs, in Svizzera, ha bruciato delle caramelle e le ha lanciate, scatenando un incendio.

Un bambino di sei anni, residente a Buchs, in Svizzera, ha scatenato un incendio nel condominio in cui abita. Il piccolo ha bruciato delle caramelle gommose e le ha lanciate.

Bambino di 6 anni brucia caramelle gommose e le lancia: incendio in un palazzo in Svizzera

Un bambino di soli 6 anni, armato di caramelle e accendino, ha rischiato di dare fuoco ad un intero palazzo. Il fatto è accaduto il 22 ottobre a Buchs, in Svizzera. Ne ha dato notizia la polizia cantonale, tramite un comunicato stampa. Il bambino ha iniziato uno strano gioco, molto pericoloso, che stava per finire in tragedia. Ha iniziato a bruciare alcune caramelle gommose, per poi lanciarle. Secondo la ricostruzione delle autorità, dopo aver bruciato una caramella, ha deciso di lanciarla dal balcone, per poi ripetere l’operazione diverse volte.

Il gioco è andato avanti per un po’, fino a quando uno degli orsetti gommosi ha colpito accidentalmente una tenda parasole, che ha preso fuoco.

Incendio in un palazzo in Svizzera

Non è chiaro se la tenda che ha preso fuoco fosse quella dell’appartamento del bambino o quella di un vicino. La collisione tra la caramella bruciata e la tenda ha scatenato in pochi istanti un incendio. Le fiamme si sono propagate in fretta ad altri oggetti e per spegnere il rogo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Buchs, che hanno domato le fiamme senza difficoltà, riportando la calma tra i residenti.

Non sembrano esserci persone ferite. Le autorità hanno, però, fatto sapere che l’incendio ha causato danni per “diverse migliaia di franchi svizzeri”.