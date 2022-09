Bambino di 9 anni molestato da un turista 85enne nel bagno dell’albergo a Gabicce

Molestato da un anziano turista mentre si trovava nel bagno dell'hotel: è successo a Gabicce Mare ad un bambino di soli 9 anni.

Un bimbo di soli 9 anni sarebbe stato molestato da un turista 85enne nel bagno di un hotel di Gabicce Mare, in provincia di Pesaro e Urbino.

Questo il racconto della madre:

«Tutto è avvenuto nella giornata di sabato 3 settembre intorno alle 21.30. […] Nella serata di sabato scorso ha detto loro di dover andare in bagno ed è entrato da solo nella toilette. Ha accostato la porta dello stanzino del wc ma non l’ha chiusa. Dopo pochi secondi è entrato nel box un turista 85enne e lo ha palpeggiato ».

Secondo quanto raccontato dalla madre della vittima, l’uomo si sarebbe introdotto improvvisamente nel bagno, iniziando a toccare le parti intime del piccolo.

Il bambino avrebbe riconosciuto il pericolo sarebbe scappato dalla porta, lasciata aperta. L’uomo faceva parte di un gruppo di turisti svizzeri arrivati a Gabicce con una guida. Ora la famiglia del bambino ha sporto denuncia ai Carabinieri di Gabicce.

«I militari hanno preso le immagini delle telecamere dell’hotel e alcune testimonianze – ha spiegato la madre. Altre due minori hanno raccontato di aver trovato questo 85enne nei bagni femminili e di esser fuggite. Per questo intendiamo procedere contro questo anziano: non possiamo fare finta di niente».

«Lui nega decisamente di aver toccato il bimbo. Ha solo detto di esser stato nel bagno nel medesimo momento in cui è entrato il piccolo. Si tratta di una persona con difficoltà a deambulare che non avrebbe potuto compiere uno scatto in avanti per inserirsi nei box dei wc e chiudersi dentro».