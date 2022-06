Non hanno ancora avuto un esito le ricerche del bimbo di 9 anni scomparso nel bellunese: i soccorsi hanno lavorato per tutta la notte.

Sono ancora in corso le ricerche del bambino di 9 anni scomparso nel bellunese durante un’escursione con il padre: i soccorritori hanno lavorato tutta la notte per mettersi sulle sue tracce ma purtroppo la loro attività, coordinata dalla Questura di Belluno, non ha ancora avuto esito positivo.

Bambino di 9 anni scomparso: le ricerche

Nella zona impervia dove il piccolo è sparito dalla vista del papà, sul Col Indes (nei pressi di Sant’Anna di Tambre), stanno operando oltre una trentina di Vigili del Fuoco e decine di uomini del soccorso alpino, della Protezione Civile, delle forze dell’ordine.

La zona è stata sorvolata anche da un elicottero del Suem, senza risultato, e da alcuni droni con termo-camera in grado di rilevare dall’alto, grazie alla differente scala cromatica rispetto alla vegetazione, il calore trasmesso dal corpo umano. Le ricerche sono riprese alle 6 del 25 giugno e, al momento, non hanno ancora dato esito positivo. Impegnati nel ritrovamento del bambino mestrino vi sono oltre un centinaio di persone, compreso personale dei Vigili del Fuoco e, si sono aggiunti in seguito, del Soccorso Alpino; oltre a molti volontari ed amici della famiglia.

L’area delle ricognizioni è quella dei boschi sopra sopra Tambre, qui i soccorritori sono stati indirizzati anche dalle indicazioni del papà e dalla mamma. Alle 2.30 erano state interrotte le ricerche ripartendo dal campo base allestito nel parcheggio dell’agriturismo Monte Cavallo, a salire verso Pian delle Laste. Comprendendo anche l’area attorno alla casa nella quale la famiglia trascorre le vacanze, a Sant’Anna. La mamma di Francesco sperava di trovarlo nei pressi dell’abitazione.

Come riportato da Il Mattino di Padova, i soccorritori stanno utilizzando un tono amichevole senza alzare troppo la voce e nel battere prati e sentieri continuano a chiamarlo per nome, “Francesco, Francesco…”.

Bambino di 9 anni scomparso: chi è

Il bimbo di cui si sono perse le tracce si chiama Francesco e risiede con la famiglia a Mestre. Il soccorso Alpino ha fornito un profilo nella speranza che qualcuno possa averlo avvistato in zona e sia in grado di fornire elementi utili alle forze dell’ordine: porta gli occhiali, una maglietta color giallo, un gilet smanicato blu scuro, pantaloni corti ed uno zainetto rosso.

Secondo una prima ricostruzione, il padre si sarebbe fermato ai limiti del bosco per leggere un cartello informativo quando, voltandosi per riprendere il cammino, non ha più visto il figlio. Ha quindi iniziato a cercarlo per poi lanciare l’allarme. È stato descritto come un bambino molto metodico e con forte capacità di orientarsi in montagna.