Che fine ha fatto Alex D. Linz, il Bambino di Mamma ho preso il morbillo? Com’è oggi e cosa fa per vivere?

Com'è oggi e cosa fa l'attore Alex D. Linz, che ha raggiunto il successo da bambino interpretando il protagonista del film "Mamma, ho preso il morbillo"?

Alex D. Linz ha raggiunto la fama ad appena 8 anni recitado nel fortunato film “Mamma ho preso il morbillo”, Ma cosa fa adesso l’attore, e com’è oggi cha ha compiuto 32 anni? Scopriamolo insieme,

Bambino di “Mamma, ho preso il morbillo” oggi: gli inizi di Alex D. Linz

Alex D. Linz nasce nel 1989, figlio di un professore universitario di Psicologia e di un avvocato.

Comincia la sua carriera da attore a soli 5 anni, quando prende parte a un episodio della serie TV “Cybill”.

Il vero successo arriva nel 1997, quando prende il posto di Macaulay Culkin nella saga cinematografica “Home alone”, in questo caso “Mamma ho preso il morbillo”.

Bambino di “Mamma, ho preso il morbillo”: la trama del film

Il protagonista del film si chiama Alex Pruitt, ha otto anni e vive a Chicago.

Per Natale, riceve un regalo da una sua vicina di casa, e nel pacco trova una macchina telecomandata al cui interno è posto un microchip del valore di milioni di dollari, rubato da una banda di malviventi, che vuole recuperarlo a tutti i costi.

La banda allora va a Chicago per riprendersi il microchip e arrivano nel quartiere di Alex, che è a casa da solo con la febbre, avendo preso il morbillo.

Con il passare dei giorni, Alex trova il microchip e comunica il suo codice alla US Air Force Recruiting. Il bambino inoltre avvisa la polizia di movimenti strani nel suo quartiere: questi sono dovuti ai quattro ladri, che stanno cercando la macchinina con dentro il microchip.

Alla fine la banda arriva a casa di Alex, che però ha organizzato una serie di trucchi e trappole per fermare i ladri, che troveranno un nemico terribile nel bambino.

Alex D. Linz, la carriera del bambino di “Mamma, ho preso il morbillo”

Dopo il successo di “Mamma ho preso il morbillo”, l’attore ha prestato la sua voce, nel 1999, alla versione animata di Tarzan, nelle scene con il protagonista da bambino.

Nel 2001 a poi preso parte alla commedia del 2001 Max Keeble alla riscossa, e al film Disney del 2003 Miracolo a tutto campo.

Gli ultimi suoi film risaIgono al 2005 e al 2007, e sono rispetiivamente La banda del porno – Dilettanti allo sbaraglio! e Choose Connor.

Il bambino di “Mamma, ho preso il morbillo”: cosa fa oggi Alex D. Linz?

A distanza di 24 anni dal suo film più celebre, Alex D. Linz ha definitivamente interrotto la carriera da attore, e si è dedicato allo studio.

Ha frequentato l’Università di Berkeley, in California, dove ha studiato “Scienza, tecnologia e società”. Nel 2017 ha poi conseguito il master in Urban and Regional Planning presso la UCLA, sempre in California.

L’ex attore ha ora 32 anni, e non sembra intenzionato a ritornare nello show business.