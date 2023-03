Bambino festeggia il compleanno in campo, il portiere della squadra avversaria gli nega la gioia del goal

Bambino festeggia il compleanno in campo, il portiere della squadra avversari...

Bambino di sette anni festeggia il suo compleanno in campo con i suoi idoli, ma il portiere gli nega per due volte un gol

Bambino festeggia compleanno in campo

Il piccolo Enok Varga, tifoso del MTK Budapest, aveva ricevuto come regalo di compleanno la possibilità di giocare una partita di calcio con i suoi calciatori preferiti.

Il bimbo aveva solo un desiderio dopo aver corso durante tutta la partita: quello di mettere a segno un gol davanti a uno stadio pieno di gente che esulta. Il bambino ci ha provato per tutta la partita a segnare alla porta avversaria, senza riuscirci.

Il portiere avversario gli nega la gioia di un gol

Quando finalmente si è trovato faccia a faccia davanti al portiere dell’altra squadra, Zsombor Senkó, ex portiere delle giovanili della Juventus, che ora gioca nel Diosyor, quest’ultimo gli ha negato la gioia di segnare un gol. Il portiere ha parato per ben due volte i tiri in porta del piccolo Enok Varga. La reazione del piccolo davanti all’irreprensibilità del portiere è stata di abbandonare il campo con grande amarezza.

Il motivo per cui il portiere ha parato

Il portiere avrebbe parato i tiri del bambino perché il suo allenatore Sergej Kuznetsov, gli avrebbe chiesto di non farsi intenerire dal piccolo. Da quanto si apprende le squadre non erano state avvisate della visita in campo e l’allenatore avrebbe considerato il gesto una mancanza di rispetto.

