Ban e Open Seed Tour, la comunicazione per startup: la diretta streaming del 15 novembre

Novembre è un mese ricco di eventi organizzati da Ban e Open Seed, per incontrare gli investitori e confrontarsi con le istituzioni nell’ambito delle startup e dell’innovazione. Il 15 novembre si terrà la diretta streaming dedicata alla comunicazione per startup.

Ban e Open Seed Tour, un mese ricco di eventi

Open Seed è una società di partecipazione nata nel 2016 a Firenze, per raccogliere capitali e investirli nell’avvio di startup, affiancandole nel loro sviluppo. La società conta 190 soci in tutta Italia e più di 20 partecipazioni di startup. Vanta numerose partnership in tutto il territorio con i principali player del mondo dell’innovazione, come le nuove piattaforme di finanziamento alternativo, gli incubatoi, le associazioni di investitori e Business Angels. Open Seed investe nelle migliori startup, che vengono selezionate grazie all’associazione BusinessAngels.Network (Ban) e agli altri partner.

Gli investimenti di Open Seed avvengono in diverse modalità, come investimento su startup già attive e avviate, su progetti già avviati che vogliono espandersi nel territorio e su startup in fase zero, fornendo esperienze e conoscenze per consentire l’evoluzione del progetto. Open Seed ha organizzato una raccolta su Crowdfundme e i capitali raccolti verranno investiti in una nuova selezione di startup da inserire nel programma di crescita e affiancamento. Le nuove startup verranno selezionate tramite un’attività di scouting che coinvolge i partner della società e l’associazione BusinessAngels Network, che analizza centinaia di startup ogni anno.

Novembre sarà un mese ricco di eventi, con un tour speciale che vedrà come protagonisti BusinessAngels.Network e Open Seed.

La comunicazione per startup: la diretta streaming del 15 novembre

BusinessAngels.Network e Open Seed saranno protagonisti di moltissimi eventi per incontrare investitori interessanti e confrontarsi con le istituzioni del settore startup e innovazione. Novembre sarà un mese particolarmente intenso, ma sicuramente molto interessante. Se vi state chiedendo come si presenta una startup, come si prepara un video, come ci si rivolge al pubblico e cosa interessa gli investitori, allora dovrete tenervi pronti per la diretta streaming prevista il 15 novembre alle ore 18, sui canali social di Open Seed e Startup-News.

Saranno pronti a darvi tutte le risposte di cui avete bisogno Lorenzo Ferrara, Ceo Open Seed, Mario Moroni, imprenditore, podcaster e autore e Walter Romano, project manager, autore e coach, con la moderazione di Salvatore Viola di Startup-News. Il titolo di questa coinvolgente ed interessante diretta streaming è La comunicazione per startup.