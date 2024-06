Banca Etica: banca e finanza hanno ruolo centrale nella società

Roma, 4 giu. (askanews) - "Banca e finanza hanno un ruolo centrale per determinare la società in cui vogliamo vivere. Chiediamo maggiore trasparenza alle banche che investono nel commercio di armi, chiediamo maggiore trasparenza a chi opera nel green washing per rendere evidente gli investimenti ne...

Roma, 4 giu. (askanews) – “Banca e finanza hanno un ruolo centrale per determinare la società in cui vogliamo vivere. Chiediamo maggiore trasparenza alle banche che investono nel commercio di armi, chiediamo maggiore trasparenza a chi opera nel green washing per rendere evidente gli investimenti nelle fonti fossili, chiediamo trasparenza per evidenziare quelli che sono i paradisi fiscali e chiediamo la possibilità che vengano promosse e facilitate le regole per le imprese sociali” così Anna Fasano, presidente di Banca Etica, alla vigilia delle elezioni europee previste per i prossimi 8 e 9 giugno.