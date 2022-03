Banca Generali e gli artisti emergenti: nasce la BG Art Gallery

Milano, 23 mar. (askanews) – Una galleria d’arte nella storica sede milanese di Banca Generali: in piazza Sant’Alessandro è stata inaugurata la BG Art Gallery, nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e in particolare agli artisti delle nuove generazioni. A presentarcela il vice direttore generale di Banca Generali, Marco Bernardi. “Abbiamo coronato un percorso di tre anni con il BG Art Talent – ha detto ad askanews – un percorso per sostenere i giovani artisti curato da Vincenzo de Bellis.

Oggi qui presentiamo alcune delle opere che in questi tre anni abbiamo valorizzato. Per noi è anche un punto di partenza per poter poi ospitare mostre personali di artisti emergenti e non solo”.

Nelle sale della BG Art Gallery si incontrano quindi opere importanti, come per esempio la “sfera del linguaggio” di Rosa Barba, nata da una performance come ribellione contro “la rarefazione del linguaggio contemporaneo”. Oppure come una straordinaria fotografia di Marzia Migliora, particolarmente evocativa in questo periodo storico.

La presentazione è stata poi anche l’occasione per parlare della Milano Art Week, il calendario di iniziative in tutta la città che accompagnano la fiera di arte moderna e contemporanea miart.

“Per noi oggi si celebra anche un’altra tradizione – ha aggiunto Bernardi – è il quarto anno che siamo vicini al Comune di Milano e alla città come main sponsor della Milano Art Week e per noi è particolarmente importante essere vicini, come privato, a una cosa pubblica come l’arte e la cultura. E’ questo che oggi celebriamo: un connubio tra pubblico e privato per valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese”.

Sul palco di Banca Generali era presente anche il direttore artistico di miart, Nicola Ricciardi, che ha parlato delle grandi aspettative per la fiera. Con lui, a rappresentare il Comune, l’assessore alla Cultura meneghino Tommaso Sacchi. “Io ringrazio Banca Generali – ha detto l’assessore – perché si conferma main sponsor della Milano Art Week, una settimana che ha preso corpo in questi anni, che torna finalmente in presenza e racconta i luoghi dell’arte e degli artisti che, in una settimana speciale che parte con la fiera miart, abiteranno la nostra città con le loro opere”.

E tra gli artisti che, da subito, si possono trovare nella BG Art Gallery segnaliamo anche un maestro assoluto come Giulio Paolini, accanto a, per fare alcuni nomi, Francesco Arena, Lara Favaretto o Linda Fregni Nagler.