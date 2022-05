Banca Generali Private fa il suo ingresso nel mondo del padel

Milano, 16 mag. (askanews) – Il padel in Italia ha registrato una crescita espnenziale e in pochi anni è arrivato a quota un milione di praticanti. Uno sport che piace a tutti e sul quale ha deciso di puntare anche Banca Generali Private con un nuovo progetto, Its’ Padel Time, interamente dedicato alla valorizzazione del padel. Come ha spiegato Michele Seghizzi, Direttore Marketing e Relazioni Esterne di Banca Generali: “Banca Generali scende in campo nel padel con un progetto innovativo che vuole avviare un tour nazionale con nove tappe in nove circoli diversi per promuovere lo sviluppo di questo sport che sta crescendo con dei tassi impressionanti e ha l’obiettivo per noi di avvicinare un pubblico sempre più ampio al mondo dello sport con il nostro brand”.

Banca Generali Private potrà contare su due ambassador d’eccezione. Emily Stellato e Lorenzo Di Giovanni, rispettivamente numero 5 e numero 1 del ranking nazionale FIT. Di Giovanni, come molti campioni arriva dal tennis, ma quando ha scoperto il padel se n’è innamorato: “Il segreto del successo di questo sport è il divertimento. Chiunque ha provato a giocare la cosa che resta subito è il divertimento. Si può giocare subito indipendentemente dal livello tecnico.

Questa è la chiave della crescita esponenziale di questo sport”.

Il progetto della Banca nel padel è stato sviluppato con il supporto della DA srl, agenzia di sport marketing di Demetrio Albertini, ben lieto di dare un contributo al progetto per la crescita di questo sport: “Riuscire a coinvolgere dei partner importanti, oggi Banca Generali, che possono aiutare lo sviluppo di questo sport che sta diventando sempre più importante in Italia, sia nei praticanti sia nelle strutture. Credo che non ci siano concorrenti ma dei partner per poter divulgare tutti insieme sempre più questo sport”, ha spiegato.

Banca Generali Private ha scelto di brandizzare i più prestigiosi centri padel italiani, partendo da sei città: Torino, Milano, Treviso, Firenze, Roma e Lecce. Da inizio giugno prenderà infine il via anche un grande tour nazionale IT’S PADEL TIME con nove tappe già confermate in un evento che porterà lo spettacolo, l’agonismo e le emozioni del padel in giro per l’Italia.