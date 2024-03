Banca Giappone alza tasso di riferimento per la prima volta dal 2007

Tokyo, 19 mar. (askanews) - La Banca del Giappone (BoJ) ha alzato oggi il tasso di riferimento per la prima volta in 17 anni, ponendo fine alla politica dei tassi negativi e al controllo dei rendimenti obbligazionari giapponesi, due strumenti non convenzionali in vigore dal 2016. L'annuncio è stato...

Tokyo, 19 mar. (askanews) – La Banca del Giappone (BoJ) ha alzato oggi il tasso di riferimento per la prima volta in 17 anni, ponendo fine alla politica dei tassi negativi e al controllo dei rendimenti obbligazionari giapponesi, due strumenti non convenzionali in vigore dal 2016. L’annuncio è stato dato da Kazuo Ueda, governatore della Banca del Giappone.

Prendendo atto di una dinamica ormai “più solida” tra salari e inflazione in Giappone, la BoJ applicherà ora un tasso di interesse a breve termine compreso tra 0% e 0,1%, rispetto al precedente -0,1%. Tuttavia, ha insistito la Banca, per il momento le condizioni finanziarie “accomodanti” dovrebbero rimanere in vigore.