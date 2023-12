Banca Ifis a fianco del CONI per sostenere lo sport e i giovani

Roma, 19 dic. (askanews) – Banca Ifis rafforza il proprio sostegno al mondo dello sport e ai giovani erogando al CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano -, per il terzo anno consecutivo, un finanziamento destinato a borse di studio pari a 160mila euro che saranno distribuite ai medagliati juniores del 2023. L’iniziativa è stata presentata alla stampa lunedì 18 dicembre presso la Sala Giunta del CONI dal Presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, e dal Presidente di Banca Ifis, Ernesto F rstenberg Fassio.

“Oggi abbiamo presentato per il terzo anno questa borsa di studio in favore dei giovani atleti del CONI, quest’anno abbiamo misurato l’impatto di questa iniziativa, l’impatto sociale con un moltiplicatore di tre volte. Abbiamo visto che sono aumentate le medaglie d’oro, a dimostrazione che sport e vita privata insieme generano un miglior risultato nella performance agonistica. Stiamo lavorando con il CONI per creare ulteriori progettualità da inserire in questa importante iniziativa”. Così dichiara Ernesto F rstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis

“Bellissima collaborazione, siamo grati a Banca Ifis per quello che sta facendo, ha fatto e che farà. I contenuti che gli abbiamo fornito sono eccellenti, giovani che sono le persone che più in assoluto ci lasciano dare prospettive al nostro mondo. L’entusiasmo e l’energia l’avete visto tutti, sono stati bravi a raccontarci come questi investimenti in realtà generano valore”. Ha commentato Giovanni Malagò, Presidente del CONI.

Banca Ifis ha evidenziato che ogni euro investito nelle Borse di Studio agli atleti produce un impatto sociale pari a 3,3 euro. In sintesi, quindi, i 160mila euro erogati generano un impatto sociale pari a 526mila euro, ovvero 3,3 volte.