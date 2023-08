Banca Ifis con un algoritmo misura impatto di iniziative sociali

Rimini, 24 ago. (askanews) – Ogni euro investito in iniziative sociali da Banca Ifis nel corso del 2022 ha generato in media 3,3 euro di valore per la comunità. Non è un calcolo a spanne, ma frutto di un algoritmo sviluppato per valutare l’impatto sul fronte della sostenibilità dell’istituto bancario. Il progetto è stato presentato al Meeting di Rimini dalla vicepresidente Simona Arduini.

“L’obiettivo di Banca Ifis, nel rispetto di tutti gli obiettivi tipici dell’operatività di una banca come la redditività, di liquidità e patrimonializzazione, è quello di diventare social banking, cioè una banca che svolge attività ad alto impatto sociale. In questo ambito la banca oltre a investire un budget annuale in attività socialmente utili ha deciso di misurare l’impatto di tali attività”.

Il modello è stato sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano, è un sistema algoritmico basato su una sequenza che considera cinque specifiche componenti: risorse impegnate, attività, prodotti, risultati e impatti. Alla base del modello c’è la “Teoria del cambiamento” che permette di identificare con chiarezza gli indicatori che possono essere misurati e i risultati ottenuti.

“Abbiamo compreso che il multiplo dell’impatto sociale di Banca Ifis è circa 3,3 ciò significa che un euro investito da Banca Ifis in attività socialmente utili genera benefici per la collettività per 3,3 euro. Ovviamente è un valore medio pertanto il progetto non solo consente di misurare i benefici ma anche di vedere l’impatto dei singoli progetti social, quindi di capire quali progetti hanno un impatto maggiore, quanti progetti hanno un impatto minore e pertanto continuare nel condurre nei progetti con un impatto maggiore rispetto a quelli con un impatto meno elevato”.